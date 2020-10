I 60 anni di Maradona: il più grande genio del calcio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maradona compie sessant’anni e se si volta indietro può dire di aver vissuto almeno tre-quattro vite. Il più iconico calciatore di tutti i tempi, il ragazzino arruffato nato povero tra le baracche di Villa Fiorita, El Pibe de Oro, lo «Scugnizzo ad honorem» che sempre verrà adorato a Napoli, l’uomo che disse «Yo juego para darle alegria a la gente» – gioco per divertire la gente – è stato senza ombra di dubbio il più straordinario campione affermatosi nell’era della globalizzazione mediatica, quando la vita di ognuno di noi ha cominciato ad assomigliare ad un reality show. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maradona compie sessant’anni e se si volta indietro può dire di aver vissuto almeno tre-quattro vite. Il più iconico calciatore di tutti i tempi, il ragazzino arruffato nato povero tra le baracche di Villa Fiorita, El Pibe de Oro, lo «Scugnizzo ad honorem» che sempre verrà adorato a Napoli, l’uomo che disse «Yo juego para darle alegria a la gente» – gioco per divertire la gente – è stato senza ombra di dubbio il più straordinario campione affermatosi nell’era della globalizzazione mediatica, quando la vita di ognuno di noi ha cominciato ad assomigliare ad un reality show.

