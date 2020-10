Grande Fratello Vip | gli indizi sul concorrente gay che entrerà per Zorzi

Leggi su biccy

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tommasoha detto più volte che vorrebbe un ragazzo gay nella casa, qualcuno che gli faccia battere il cuore o con cui semplicemente far nascere una bella amicizia. Alan Fiordelmondo aveva annunciato l’arrivo di un personaggio LGBT alVip, lasciando intendere che il nome in questione potesse essere quello di Claudio Sona. La notizia era stata in parte confermata da Alfonso Signorini, che due settimane fa ha dichiarato: “Ci sarà ed è uno molto gay“. Oggi è stato Gabriele Parpiglia a fare chiarezza, il noto giornalista a Casa Chi ha rivelato che non sarà Sona a varcare la porta rossa, ma forse un modello non troppo conosciuto. “Il web si è scatenato e tra i nomi più papabili c’era quello di Claudio Sona, che in effetti ha fatto il casting ...