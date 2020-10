Golf | Ryan Armour e Wyndham Clark in testa a metà Bermuda Championship 2020 | gran risalita di Donald e Aphibarnrat

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020)si prendono ladopo il secondo giro del, torneo della stagione-2021 del PGA Tour inserito nello slot che doveva essere del WGC-HSBC Champions in Cina, cancellato a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus. Per entrambi lo score è di -8, con il quarantaquattrenne di Akron che inserisce sulla carta uno score di -1 e il ventiseienne di Denver che risponde con un -3 (70 e 68 colpi rispettivamente su questo par 71). Terzo da solo Kramer Hichok, anche lui con uno score di giornata di -3, ma con un colpo di ritardo rispetto ai due leader. Quarti insieme, invece, Ollie Schniederjans e Doc Redman, entrambi a quota -6, con giri regolari in -1 e pari con il par. ...