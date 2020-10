Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega sempre primo partito con un piccolo calo di voti. Perde anche il M5S, mentre continua la corsa di Fratelli d'Italia arrivata al 17%.Crolla il consenso verso il premier Conte ed il suo governo. Sembrano infatti convincere poco le ultime decisioni per la gestione della pandemia da Covid. Il premier ha un gradimento del 58%, ben 12 punti in meno rispetto a sei mesi fa e non è più il politico più apprezzato. Al suo stesso livello si attesta anche Luca Zaia.Per quanto riguarda il governo il valore di gradimento è del 55%, due punti in meno in un mese, ben 16 in meno rispetto a marzoL'ultimo sondaggio ... Leggi su panorama (Di venerdì 30 ottobre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega sempre primo partito con un piccolo calo di voti. Perde anche il M5S, mentre continua la corsa di Fratelli d'Italia arrivata al 17%.Crolla il consenso verso il premier Conte ed il suo governo. Sembrano infatti convincere poco le ultime decisioni per la gestione della pandemia da Covid. Il premier ha un gradimento del 58%, ben 12 punti in meno rispetto a sei mesi fa e non è più il politico più apprezzato. Al suo stesso livello si attesta anche Luca Zaia.Per quanto riguarda il governo il valore di gradimento è del 55%, due punti in meno in un mese, ben 16 in meno rispetto a marzoL'ultimoo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Le fake news online orientano l'opinione pubblica: che dicono gli ultimi studi Agenda Digitale Grumello del Piano, il Teatro Caverna trasforma la protesta in solidarietà

Pacchi di alimentari e poesie dagli artisti alle famiglie disagiate, la protesta pacifica contro le chiusure. Il direttore artistico Grasselli: «Abbiamo sempre cercato di creare coesione sociale» ...

La replica di Zverev: “Le accuse di violenza sono false”

Il tedesco ha negato le parole della ex-fidanzata Olga Sharypova, e ha scritto che si prenderà le proprie responsabilità paterne in seguito alla notizia della gravidanza di Brenda Patea, un'altra prec ...

