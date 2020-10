GFVIP | Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo ad un passo… dal cielo

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Sempre più vicini, sempre più affiatatiPetrelli. I due sono diventati la non coppia iconica dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. L’ex velino non ha esitato a dichiarare il suo interesse per la conduttrice che in tutte queste settimane ha invece posto dei limiti al giovane aitante.ha giustificato il suo comportamento nei confronti dicon scuse varie: ha parlato prima di un presunto interesse fuori alla casa, poi di non essere abbastanza convita e infine del rispetto che ha per il figlio Nathan che la guarda. Nonostanteha tentato di allontanarsi dalla conduttrice il distacco non c’è stato anzi, dopo cheha confidato all’ex velino con un ...