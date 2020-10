Games with Gold novembre 2020: i giochi gratuiti per Xbox (Di venerdì 30 ottobre 2020) Microsoft ha svelato i titoli in promozione per i Games with Gold di novembre 2020 giocabili gratuitamente dagli abbonati Xbox Live Gold Per il mese di novembre, i membri di Xbox Live Gold riceveranno quattro nuovi giochi gratuiti. Due su Xbox One e due su Xbox 360, è possibile giocare entrambi i titoli Xbox 360 su Xbox One. Ovviamente tutti compatibili anche con Series X/S. Aragami: Shadow Edition (One), dall’1 al 30 novembre Full Spectrum Warrior (360/One), dall’1 al 15 novembre Swimsanity! (One), dal 16 novembre al 15 dicembre Lego Indiana Jones ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Microsoft ha svelato i titoli in promozione per idigiocabili gratuitamente dagli abbonatiLivePer il mese di, i membri diLivericeveranno quattro nuovi. Due suOne e due su360, è possibile giocare entrambi i titoli360 suOne. Ovviamente tutti compatibili anche con Series X/S. Aragami: Shadow Edition (One), dall’1 al 30Full Spectrum Warrior (360/One), dall’1 al 15Swimsanity! (One), dal 16al 15 dicembre Lego Indiana Jones ...

