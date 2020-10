Firenze, corteo non autorizzata contro il Dpcm. Cariche della polizia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli a Firenze, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alla manifestazione non autorizzata partecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all'antagonismo. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro,le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica lungo la centralissima via Calzaioli a, facendo arretrare i manifestanti per decine di metri. Alla manifestazione nonpartecipano persone di varia estrazione politica, che spazia dalla destra all'antagonismo.

