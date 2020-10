Ex cementificio | il Comune invia richiesta di finanziamento alla Regione

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –toCampania per la partecipazione all’avviso pubblico relativo aldi progetti di riutilizzo di beni confiscati per l’annualità 2020 il progetto di “Recupero funzionale ed efficientamento energetico dell’exCiotta sito in contrada Olivola” approvato dGiunta comunale nei giorni scorsi su proposta dell’assessoreLegalità, Raffaele Romano. Il progetto, per il quale è stato richiesto undi 100.000,00 euro che andrà a sommarsi ai 10.000,00 euro di quota parte messi a disposizione dal, prevede la messa in funzione della palazzina precedentemente destinata a ...