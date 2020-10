Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini al Grande Fratello Vip: Stefania Orlando lo mette in guardia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stefania Orlando avverte Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci lo illude al Grande Fratello Vip? Si continua a parlare della vicinanza tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ieri Stefania Orlando e Guenda Goria nella casa hanno parlato del loro rapporto. Fino a pochi giorni fa sembrava che non potesse nascere nulla più dell’amicizia tra Pierpaolo ed Elisabetta. Nonostante i due fossero molto complici, lei continuava a ripetere che la loro era solo amicizia, aveva anche parlato di un ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 ottobre 2020)avvertelo illude alVip? Si continua a parlare della vicinanza traalVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ierie Guenda Goria nella casa hanno parlato del loro rapporto. Fino a pochi giorni fa sembrava che non potesse nascere nulla più dell’amicizia traed. Nonostante i due fossero molto complici, lei continuava a ripetere che la loro era solo amicizia, aveva anche parlato di un ...

