COVID-19 negli USA, oltre 90mila casi in 24 ore. Fauci: "Serve l'obbligo delle mascherine"

La pandemia di COVID-19 negli USA ha raggiunto nelle ultime ore un nuovo picco nazionale: oltre 90mila nuovi casi di COVID sono stati accertati da una parte all'altra del Paese, con numerosi Stati che hanno toccato record mai raggiunti nella prima fase della pandemia. La curva dell'epidemia non accenna a diminuire e le autorità sanitarie statunitensi stimano che il tetto dei 100mila nuovi casi al giorno sia ormai imminente. A dirlo è il dottor Scott Gottlieb che, oltre a puntare il dito sull'assenza di interventi e misure da parte dell'amministrazione Trump e dei governatori locali, critica il comportamento dei cittadini: La verità è che non inizieremo a vedere una discesa nella curva pandemica fino a ...

