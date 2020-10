Coronavirus | studio assolve ristoranti | palestre e teatri | non ci si infetta

repubblica : Coronavirus, lo studio shock dell'Ispi: isolare subito gli anziani può salvare migliaia di vite - valigiablu : La CNN ha scoperto che la virologa cinese, che accusa la Cina di aver creato il virus in laboratorio, ha ripreso e… - MediasetTgcom24 : Studio Cattolica: 'Un italiano su 10 potrebbe avere già avuto il Covid' #coronavirus - INUZA_VINZ : RT @frarocchetti: #coronavirus: abbiamo provato a capire cosa vorrebbe dire isolare le persone per fasce d'età. Qui i primi risultati del… - impaziente0 : RT @maitre_a_panZer: Top story: Coronavirus, lo studio dell'Ispi: isolare subito gli anziani può salvare migliaia di vite - la Repubblica h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio

La crescita dell'indice di trasmissibilità Rt spinge l'Italia verso lo scenario più grave del documento del Cts. Conte: "necessarie misure più restrittive" ...Riguardo ai trasporti "è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di ...