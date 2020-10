Cittadella-Monza in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020)sarà visibile in tv? Ecco la, l’e le informazioni sulladel match della sesta giornata di. Al Tombolato i granata, potenzialmente primi in classifica visto che hanno una partita in meno, se la vedranno coi brianzoli ancora a caccia della prima vittoria. Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 31 ottobre,tv su Dazn 1 esu Dazn.