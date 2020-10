"Chiusura fatta, l'incasso è zero. Sognavamo di aprire un ristorante, torneremo a ridere" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Totale dell’incasso: 0,00. Lo scontrino documenta il risultato di una giornata di lavoro alla Locanda Torriani, a Cremona, post dpcm. La Chiusura alle 18 ha tenuto i clienti lontani dal locale aperto solo un anno fa da due giovani ragazzi, che su Facebook hanno voluto scrivere una lettera a Conte.“C’erano una volta due giovani ragazzi con il sorriso, amanti della cucina ed un sogno in comune: aprire un ristorante!”, si legge nel post, “Esattamente un anno fa, il 24 ottobre ricevettero la fantastica notizia che aspettavano da 3 lunghi mesi, il mutuo. Con impegno e forza di volontà solamente dopo una settimana, l’1 novembre avevano le chiavi in mano e pronti a mettersi in gioco nonostante l’Italia è quella che è da un paio di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Totale dell’: 0,00. Lo scontrino documenta il risultato di una giornata di lavoro alla Locanda Torriani, a Cremona, post dpcm. Laalle 18 ha tenuto i clienti lontani dal locale aperto solo un anno fa da due giovani ragazzi, che su Facebook hanno voluto scrivere una lettera a Conte.“C’erano una volta due giovani ragazzi con il sorriso, amanti della cucina ed un sogno in comune:un!”, si legge nel post, “Esattamente un anno fa, il 24 ottobre ricevettero la fantastica notizia che aspettavano da 3 lunghi mesi, il mutuo. Con impegno e forza di volontà solamente dopo una settimana, l’1 novembre avevano le chiavi in mano e pronti a mettersi in gioco nonostante l’Italia; quella che; da un paio di ...

