Chi è Lidia Schillaci, concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi è Lidia Schillaci, concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020 Lidia Schillaci è una concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020, in onda in prima serata su Rai 1 da stasera, 30 ottobre 2020. Ha partecipato a numerose trasmissioni tv come Operazione trionfo. Cantante, fa parte del coro di Ballando con le stelle. Nel 2019 ha partecipato come concorrente di Tale e Quale Show 2020, piazzandosi al terzo posto. Nel 2020 torna nel cast della trasmissione di Carlo Conti in occasione ...

