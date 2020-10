Caso Whirlpool, Conte: “Faremo di tutto per i lavoratori” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chiude la Whirlpool di Napoli, Giuseppe Conte incontra i sindacati: “Il governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato i sindacati per fare il punto sulla chiusura del polo Whirlpool di Napoli. La società ha confermato la chiusura del centro e il premier si è mosso in prima persona nel tentativo di sbrogliare una situazione complessa. fonte foto https://www.facebook.com/pomiglianoWhirlpool/Whirlpool, Conte incontra i sindacati: “Il Governo non può rimanere indifferente” “Il Governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno dell’azienda. Terremo duro su questa vertenza. Il governo e’ disponibile a fare ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chiude ladi Napoli, Giuseppeincontra i sindacati: “Il governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno”. Il Presidente del Consiglio Giuseppeha incontrato i sindacati per fare il punto sulla chiusura del polodi Napoli. La società ha confermato la chiusura del centro e il premier si è mosso in prima persona nel tentativo di sbrogliare una situazione complessa. fonte foto https://www.facebook.com/pomiglianoincontra i sindacati: “Il Governo non può rimanere indifferente” “Il Governo non può rimanere indifferente a questo disimpegno dell’azienda. Terremo duro su questa vertenza. Il governo e’ disponibile a fare ...

