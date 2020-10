Attentato di Nizza, Salvini: Lamorgese è un’incapace si dimetta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteo Salvini continua ad accanirsi contro il ministro dell’Interno dichiarando “l’evidente e palese incapacità” nel gestire gli sbarchi. “Continuo a chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno, per evidente e palese incapacità. E’ sbarcato un mese e mezzo fa e poi scomparso. La domanda è ‘quanti altri sono scomparsi?’ Noi lo abbiamo chiesto. Da quella nave … L'articolo Attentato di Nizza, Salvini: Lamorgese è un’incapace si dimetta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteocontinua ad accanirsi contro il ministro dell’Interno dichiarando “l’evidente e palese incapacità” nel gestire gli sbarchi. “Continuo a chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno, per evidente e palese incapacità. E’ sbarcato un mese e mezzo fa e poi scomparso. La domanda è ‘quanti altri sono scomparsi?’ Noi lo abbiamo chiesto. Da quella nave … L'articolodiè un’incapace siproviene da www.meteoweek.com.

