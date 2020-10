Assegno circolare spedito per posta: quali sono i rischi e le responsabilità? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Assegno circolare spedito per posta: quali sono i rischi e le responsabilità? La legge vigente ammette di poter spedire l’Assegno circolare (anche se non trasferibile) per posta. Ciò può avvenire sia con posta semplice, che con posta raccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documento postale con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente: quali sono i rischi concreti nella spedizione di un Assegno circolare per ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 ottobre 2020)pere le responsabilità? La legge vigente ammette di poter spedire l’(anche se non trasferibile) per. Ciò può avvenire sia consemplice, che conraccomandata o anche assicurata (vale a dire quella tipologia di servizio offerta dalle Poste per trasportare un documentole con un’assicurazione versata dal mittente). Il punto che vogliamo affrontare tra poco è il seguente:concreti nella spedizione di unper ...

MaffeiAvv : RT @agostinomela: La falsificazione di un assegno circolare o il suo utilizzo non costituiscono più reato. Cassazione penale sezione II, se… - rspinazze : RT @agostinomela: La falsificazione di un assegno circolare o il suo utilizzo non costituiscono più reato. Cassazione penale sezione II, se… - giulianol : RT @agostinomela: La falsificazione di un assegno circolare o il suo utilizzo non costituiscono più reato. Cassazione penale sezione II, se… - aeleganzanota : @agostinomela IO: Domani vado in banca faccio un vero assegno circolare da cento e poi aggiungo MILA. Mia moglie… - cuiprodestp : RT @agostinomela: La falsificazione di un assegno circolare o il suo utilizzo non costituiscono più reato. Cassazione penale sezione II, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Assegno circolare Assegno bancario: cos'è e come funziona Studenti.it Salda il lavoro della caldaia ma gli assegni diventano tre

Accusa legata al fatto che era entrato in possesso di un assegno circolare dell’importo di 3.150 euro, mai compilato dalla titolare del relativo conto corrente, un’anziana goriziana non ...

Assegno INPS fino a 2.143,05 euro per queste famiglie che ne fanno richiesta

Quando è possibile richiedere l’assegno INPS fino a 2.143,05 euro per queste famiglie che ne fanno richiesta? Secondo quanto stabilisce la circolare INPS n. 55 del 20 aprile 2020, l’importo fissato ...

Accusa legata al fatto che era entrato in possesso di un assegno circolare dell’importo di 3.150 euro, mai compilato dalla titolare del relativo conto corrente, un’anziana goriziana non ...Quando è possibile richiedere l’assegno INPS fino a 2.143,05 euro per queste famiglie che ne fanno richiesta? Secondo quanto stabilisce la circolare INPS n. 55 del 20 aprile 2020, l’importo fissato ...