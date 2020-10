'31.084 nuovi casi, alcune regioni già in scenario 4: criticità importanti a breve' (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70 secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute che incoraggia il governo a interventi '... Leggi su today (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'indice di trasmissibilità Rt calcolato suisintomatici è pari a 1,70 secondo il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute che incoraggia il governo a interventi '...

Ultime Notizie dalla rete : 084 nuovi Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti Corriere della Sera Bollettino Covid. In Sicilia quasi mille nuovi casi in 24 ore. Impennata anche in Italia

Covid Sicilia – In Sicilia quasi mille nuovi casi in 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 984 nuovi positivi su 7.293 tamponi eseguiti. In totale sono 13.564 gli attuali positivi di cui 8 ...

Rischio alto per 11 regioni: cinque sono già nello scenario 4. Ecco quali

Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: “Ieri i nuovi positivi erano 26.831, oggi 31.084”. L’analisi della situazione epidemiologica in Italia per la pandemia ...

