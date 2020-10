Zone rosse in Campania, la Regione fa chiarezza su attività e spostamenti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Arriva il chiarimento della Campania sulle Zone rosse di Arzano, Marcianise ed Orta di Atella. Il comunicato fa riferimento alla sospensione delle attività commerciali nei tre comuni, uno in provincia di Napoli e due nel Casertano. Nel chiarimento, la Regione Campania specifica che: “Le attività sospese sono esclusivamente le attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, … L'articolo Zone rosse in Campania, la Regione fa chiarezza su attività e spostamenti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Arriva il chiarimento dellasulledi Arzano, Marcianise ed Orta di Atella. Il comunicato fa riferimento alla sospensione delle attività commerciali nei tre comuni, uno in provincia di Napoli e due nel Casertano. Nel chiarimento, laspecifica che: “Le attività sospese sono esclusivamente le attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, … L'articoloin, lafasu attività eTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tag: Convento delle suore Carmelitane Scalze di Santa Maria

È scoppiato un focolaio Covid al Convento delle suore Carmelitane Scalze di Santa Maria ai Monti a Napoli, in zona Ponti Rossi. Circa dieci le sorelle che sarebbero risultate positive al coronavirus.

