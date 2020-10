WWE SuperCard Season 7 in arrivo per iOS | dispositivi Android e Facebook Gaming

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 7 di WWE®, l’ultima novità del gioco di carte da collezione, sarà lanciata a novembre 2020 come aggiornamento gratuito e scaricabile sull’Apple App Store per iiOS, compresi iPhone® e iPad®, oltre che su Google Play Store e Amazon AppStore per™* e. Caratterizzata da una maggiore flessibilità negli stili di gioco, una maggiore profondità strategica, tre nuovi livelli di carte, un ampio roster di WWE Superstars, Leggende e Hall of Famers, e nuovi modi per guadagnare carte e combattere con i giocatori di tutto il mondo, WWEcontinuerà ad alzare l’asticella per un’azione WWE competitiva e ...