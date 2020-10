Tamponi, positivo il 17.5%. Sintomatici, balzo da 1.27% a 7.8% (Di giovedì 29 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 29 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 28 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 17.735 Tamponi effettuati – comprensivi dello screening nella zona rossa di Arzano -, sono risultati 3.103 positivi, ossia il 17.5% (ieri e nei giorni precedenti erano stati: 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 14.632 persone sottoposte ieri a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.103 ‘positivi’, 242 sono Sintomatici (ossia il 7.8%; ieri e nei giorni precedenti erano l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con i Tamponi giornalieri effettuati, i 242 positivi Sintomatici rappresentano l’1.36 (ieri e nei giorni ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 29 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 28 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 17.735effettuati – comprensivi dello screening nella zona rossa di Arzano -, sono risultati 3.103 positivi, ossia il 17.5% (ieri e nei giorni precedenti erano stati: 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 14.632 persone sottoposte ieri a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.103 ‘positivi’, 242 sono(ossia il 7.8%; ieri e nei giorni precedenti erano l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con igiornalieri effettuati, i 242 positivirappresentano l’1.36 (ieri e nei giorni ...

Linkiesta : Gli italiani si stanno accorgendo che #Immuni non avverte, non notifica se sono stati a contatto con un positivo e… - borghi_claudio : @SaracomemeSara Ma è ovvio... Figurati se Salvini vuole obbligare chicchessia a fare qualcosa. C'è una richiesta as… - IsMadeInItaly_T : @ArpicelliDiego @MediasetTgcom24 No, ecco l'errore. Venerdì scorso tamponi/ positivi oltre il 15% oggi è il 13%… - luciana17955390 : @AdryWebber Conoscente mio, secretaria con mal di gola fatto tampone positivo, sta bene ???? ma questo mio conoscente… - qwerty39602114 : @Patrizi26826576 Non solo con i tamponi. Ma anche con gli isolamenti e le quarantene Non capisco perché però bisogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi positivo Coronavirus, tamponi e isolati: le nuove regole Il Cittadino di Monza e Brianza Covid E-R, 1.545 positivi su 21.860 tamponi e 8 decessi; la situazione a Parma

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 52.038 casi di positività, 1.545 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.860 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...

Covid. Il bollettino: oggi 26.831 nuovi casi e 217 decessi. I tamponi sono 201 mila

In aumento i tamponi che sono stati 201.452 (ieri 198.952) con un tasso in crescita tra numero tamponi e casi positivi che si attesta al 13,3% (ieri 12,5%). Salgono ancora i ricoveri: 983 in più in ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 52.038 casi di positività, 1.545 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.860 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...In aumento i tamponi che sono stati 201.452 (ieri 198.952) con un tasso in crescita tra numero tamponi e casi positivi che si attesta al 13,3% (ieri 12,5%). Salgono ancora i ricoveri: 983 in più in ...