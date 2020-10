Sempre più smartphone Samsung pieghevoli e 5G nel 2021 | anche più economici

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi ama glimaquelli 5G avrà pane per i suoi denti nel. Il produttore sudcoreano ha già lasciato intravedere le proprie strategia per il prossimo anno in cui i dispositivi foldable avranno una parte davvero importante. Questi ultimi potrebbero essere piùcome pure alla portata dipiù clienti ci saranno i device con supporto al 5G. Glisono già due, ossia ilGalaxy Fold e il Galaxy Z Flip, rispettivamente con design a libro e con quello a conchiglia. I primi risultati commerciali ottenuti sui due device devono aver convinto il produttore a spingere proprio in questa ...