Scende dall’auto per aiutare un altro uomo: Sebastiano muore travolto da un camion a 29 anni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un gesto d’altruismo è costata la vita a Sebastiano Randone, il 29enne morto investito lungo la Teem, la tangenziale esterna di Milano, tra Pozzuolo Martesana e Gessate. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, e in base alle testimonianze, Sebastiano è rimasto coinvolto in un banale incidente mentre tornava a casa. Il giovane è stato tamponato da un furgone lungo la tangenziale e appena si è reso conto che l’autista del mezzo si trovava in difficoltà, nonostante la pioggia battente, è sceso dalla sua auto per prestargli soccorso e assicurarsi che stesse bene. Ma la tragedia era dietro l’angolo. Il ventinovenne è stato travolto da un tir che poi l’ha schiacciato contro un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un gesto d’altruismo è costata la vita aRandone, il 29enne morto investito lungo la Teem, la tangenziale esterna di Milano, tra Pozzuolo Martesana e Gessate. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, e in base alle testimonianze,è rimasto coinvolto in un banale incidente mentre tornava a casa. Il giovane è stato tamponato da un furgone lungo la tangenziale e appena si è reso conto che l’autista del mezzo si trovava in difficoltà, nonostante la pioggia battente, è sceso dalla sua auto per prestargli soccorso e assicurarsi che stesse bene. Ma la tragedia era dietro l’angolo. Il ventinovenne è statoda un tir che poi l’ha schiacciato contro unmezzo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma ...

