Resident Evil 3 potrebbe arrivare su Switch tramite Cloud (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stando ad alcuni dataminer del noto forum di Resetera, sembra che Resident Evil 3 potrebbe arrivare tramite Cloud anche su Nintendo Switch Ieri Nintendo ha trasmesso un mini Nintendo Direct dove sono state svelate delle novità tutt’altro che piccole. Oltre ai vari annunci legati a nuovi titoli in arrivo (che potrete trovare nel nostro articolo dedicato al direct), Nintendo ha anche annunciato che alcuni giochi arriveranno su Nintendo Switch grazie a servizi Cloud. I primi due giochi che utilizzeranno questa funzione sono Hitman 3 e Control, ma a quanto pare anche altri tripla A li seguiranno molto presto. Infatti stando ad alcuni dataminer del noto forum di Resetera, sembra che anche Resident ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stando ad alcuni dataminer del noto forum di Resetera, sembra cheanche su NintendoIeri Nintendo ha trasmesso un mini Nintendo Direct dove sono state svelate delle novità tutt’altro che piccole. Oltre ai vari annunci legati a nuovi titoli in arrivo (che potrete trovare nel nostro articolo dedicato al direct), Nintendo ha anche annunciato che alcuni giochi arriveranno su Nintendograzie a servizi. I primi due giochi che utilizzeranno questa funzione sono Hitman 3 e Control, ma a quanto pare anche altri tripla A li seguiranno molto presto. Infatti stando ad alcuni dataminer del noto forum di Resetera, sembra che anche...

Resident Evil 3 in arrivo su Switch grazie al cloud?

Come scoperto dagli utenti di ResetEra, i dati del sito Web per la versione cloud di Control nascondono riferimenti a una versione cloud di Resident Evil 3, il remake lanciato all'inizio di quest'anno ...

