Raffica improvvisa di problemi Rocket League | down dal server status

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci sono pesantiche dobbiamo prendere in esame oggi 29 ottobre, in riferimento al malfunzionamento riscontrato con il. Situazione che, almeno in parte, ricorda quella che abbiamo vissuto poco più di due settimane fa, stando al nostro articolo di metà mese. Dunque, al momento non ci sono grosse indicazioni specifiche da condividere coi nostri lettori, se non quella che non dovrebbe trattarsi di un intervento di manutenzione previsto dallo staff. Il 29 ottobre condalSi aspettano come sempre comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza su quanto sta avvenendo questo giovedì. Almeno sulla ...