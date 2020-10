Raffaello e Giovanni da Udine, due mostre (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’autunno 2020 continua a proporre mostre di qualità, nonostante la fase delicata per la cultura e l’arte. A Torino dal 30 ottobre apre al pubblico “Sulle tracce di Raffaello nelle collezioni sabaude”, alla Galleria Sabauda fino al 14 marzo 2021. A Udine le sale del Castello ospitano “ZVAN DA VDENE FVRLANO. Giovanni da Udine tra Raffaello e Michelangelo”, anche questa aperta fino al 14 marzo. Due eccezionali retrospettive dedicate al maestro del Rinascimento e al suo talentuoso allievo, per riscoprire il loro genio raffinato. Due occasioni importanti che offrono la possibilità di ammirare il Cinquecento italiano sotto una nuova luce. Locandina mostra “Sulle tracce di Raffaello nelle collezioni sabaude” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’autunno 2020 continua a proporredi qualità, nonostante la fase delicata per la cultura e l’arte. A Torino dal 30 ottobre apre al pubblico “Sulle tracce dinelle collezioni sabaude”, alla Galleria Sabauda fino al 14 marzo 2021. Ale sale del Castello ospitano “ZVAN DA VDENE FVRLANO.datrae Michelangelo”, anche questa aperta fino al 14 marzo. Due eccezionali retrospettive dedicate al maestro del Rinascimento e al suo talentuoso allievo, per riscoprire il loro genio raffinato. Due occasioni importanti che offrono la possibilità di ammirare il Cinquecento italiano sotto una nuova luce. Locandina mostra “Sulle tracce dinelle collezioni sabaude” ...

