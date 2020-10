PS5 svela i titoli third party che sfrutteranno le feature di DualSense (Di giovedì 29 ottobre 2020) PS5 sarà lanciata il prossimo mese e, insieme ai vari miglioramento tecnici, i fan possono aspettarsi un'esperienza tutta nuova con la next-gen di Sony grazie al DualSense, il nuovo controller che sostituirà il caro vecchio DualShock 4.Il DualSense sembra essere un dispositivo davvero incredibile e a più riprese è stato elogiato da molti sviluppatori del settore.Come saprete, il controller next-gen di PS5 offrirà delle feature interessantissime come il feedback aptico e i trigger adattivi che permetteranno una maggiore immersione nell'esperienza.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) PS5 sarà lanciata il prossimo mese e, insieme ai vari miglioramento tecnici, i fan possono aspettarsi un'esperienza tutta nuova con la next-gen di Sony grazie al, il nuovo controller che sostituirà il caro vecchio DualShock 4.Ilsembra essere un dispositivo davvero incredibile e a più riprese è stato elogiato da molti sviluppatori del settore.Come saprete, il controller next-gen di PS5 offrirà delleinteressantissime come il feedback aptico e i trigger adattivi che permetteranno una maggiore immersione nell'esperienza.Leggi altro...

zazoomblog : PS5 svela i titoli third party che sfrutteranno le feature di DualSense - #svela #titoli #third #party - Asgard_Hydra : Final Fantasy 16 si svela: mondo e personaggi dell’esclusiva PS5 - GamingTalker : PS4 e PS5, Sony svela la nuova app mobile PlayStation: arriva nelle prossime ore con una nuova UI e tante novità… - Il_Nerdastro : La prossima #ConsoleWar sta arrivando. Ma quanto spazio occuperà in salotto la Next-Gen? Ce lo svela Geoff Keighley… - Eurogamer_it : Sony Santa Monica svela nuovi dettagli sulla versione #PS5 di #GodofWar. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 svela HTTP/1.1 Server Too Busy