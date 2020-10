Pioli: 'E' un Milan con tanti titolari. Ibra sostituito? Era previsto' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stefano Pioli si gode il meritato successo sullo Sparta Praga in Europa League, ma non vuole sentir parlare di vittoria ottenuta con le seconde linee. "Non sono semplici alternative, alleno tanti ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Stefanosi gode il meritato successo sullo Sparta Praga in Europa League, ma non vuole sentir parlare di vittoria ottenuta con le seconde linee. "Non sono semplici alternative, alleno...

