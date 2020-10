Parma, tornano in gruppo Bruno Alves e Osorio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina dopo la gara di ieri in Coppa Italia. Agli ordini di Liverani hanno lavorato i calciatori che non hanno giocato ieri sera, il resto del gruppo, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico Buone notizie per la società emiliana. Bruno Alves e Yordan Osorio hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse. Foto: Twitter ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilè tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina dopo la gara di ieri in Coppa Italia. Agli ordini di Liverani hanno lavorato i calciatori che non hanno giocato ieri sera, il resto del, invece, ha svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro tattico Buone notizie per la società emiliana.e Yordanhanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

