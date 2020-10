Nizza, attentato a Notre-Dame: «Donna decapitata». Tre morti, assalitore ferito. Il sindaco: «Gridava Allah Akbar». Macron atteso in città (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco all'arma bianca sconvolge ancora una volta la Francia. L'episodio questa volta a Nizza, nei pressi della chiesa di Notre-Dame, dove secondo la polizia una Donna sarebbe stata... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco all'arma bianca sconvolge ancora una volta la Francia. L'episodio questa volta a, nei pressi della chiesa di, dove secondo la polizia unasarebbe stata...

TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - SimoPillon : Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'… - PagliariCarlo : RT @TgLa7: Francia, attentato a Nizza, polizia: decapitata una donna, non un uomo. L'attentatore, arrestato, è stato ferito. Non si escludo… - MastroRadu : RT @RadioSavana: Francia, attentato terroristico nella Basilica di Notre Dame a Nizza: diversi morti e feriti. Una donna 70enne è stata dec… -