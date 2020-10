Niente scuole calcio chiuse per Covid con nuovo DPCM: gli allenamenti permessi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci sono alcune importanti novità, oggi 29 ottobre, per tutti coloro che parlano di scuole calcio chiuse in seguito ad una circolare del Ministero dell’Interno che gira da martedì sera. Come vi abbiamo riportato ieri, infatti, in tanti hanno dato per scontato che le attività fossero state fermate anche per i bambini, ma evidentemente le cose non stanno così, almeno in relazione alle fonti autorevoli che possiamo consultare stamane. Questo, però, premettendo che le disposizioni sugli allenamenti tramite DPCM Covid potrebbero cambiare già ad inizio novembre. scuole calcio chiuse: passo indietro di Spadafora su allenamenti e DPCM Una presa di posizione ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ci sono alcune importanti novità, oggi 29 ottobre, per tutti coloro che parlano diin seguito ad una circolare del Ministero dell’Interno che gira da martedì sera. Come vi abbiamo riportato ieri, infatti, in tanti hanno dato per scontato che le attività fossero state fermate anche per i bambini, ma evidentemente le cose non stanno così, almeno in relazione alle fonti autorevoli che possiamo consultare stamane. Questo, però, premettendo che le disposizioni suglitramitepotrebbero cambiare già ad inizio novembre.: passo indietro di Spadafora suUna presa di posizione ...

