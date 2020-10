Male | Eda Marì | testo e audio della canzone X Factor 2020

Leggi su soundsblog

(Di giovedì 29 ottobre 2020)è il titolo dell’inedito di Eda Marì, concorrente del gruppo Over capitanato da Mika. Durante la prima puntata dei live show ha eseguito il suo inedito,, già presentato ai casting del talent show. Ecco qualche informazione in più sulla cantante: Edda Maria Sessa ha 25 anni e viene da San Lucido (CS). Molto legata alla periferia calabrese, vive da sempre nella musica, prima come ballerina, nella scuola di danzamadre e poi come cantautrice. Molto emotiva, ha conquistato con i suoi inediti, i giudici. Mika, ha definito la sua performance ai Bootcamp “super potente”. Qui sotto il, presente nel Mixtape di Xin uscita a mezzanotte. Non riesco a respirare Non ...