Una Madre ha lasciato morire la figlia adolescente. Secondo lei era solo in cerca di attenzioni. E' Sharon Goldie la Madre che non ha mosso un dito per salvare la figlia mentre era agonizzante sul divano. Secondo le indiscrezioni, la 45enne avrebbe solamente chiamato i paramedici. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei … L'articolo Madre lascia morire la figlia adolescente: voleva attirare l'attenzione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nizza, sgomento in Vaticano per lo schiaffo alla fratellanza umana

Una Cattedrale dedicata a Notre Dame, la nostra Signora, la madre di Gesù Cristo ... Proprio questo contesto “religioso” ha lasciato sgomenti e attoniti il Vaticano e Papa Francesco che all’inizio di ...

