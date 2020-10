L’intelligenza artificiale al servizio dei consumatori

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Una ricerca condotta da IDC lo scorso marzo ha previsto che gli investimenti in Intelligenza(IA) per il 2020 oscilleranno tra i 48 miliardi di dollari, +25% rispetto al 2019, e i 50,7 miliardi di dollari, +32%. E solo in Italia il mercato legato a questo settore vale già 200 milioni di euro. Ma non è solo una questione di investimenti, anche icominciano ad apprezzare i benefici che arrivano dai servizi forniti dall’IA: per il 77% dei(Forrester Research), infatti, esperienza personalizzata e assistenza clienti efficace rappresentano i fattori principali che indirizzano verso la scelta di un brand, piuttosto che un altro. Non è un caso che le aziende se ne siano accorte e abbiano cominciato a fare ricorso a processi di machine learning per fornire la migliore assistenza ...