L’annuncio a sorpresa di Gazzelle: un nuovo singolo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Su Instagram l’annuncio dell’artista Gazzelle a sorpresa ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo. A meno di un mese dall’uscita di “Destri” l’artista torna con un pezzo dal nome “Scusa”. Da alcuni giorni, i più attenti avevano notato alcuni indizi, come la condivisione, nelle stories, di una base musicale e di un pezzettino inedito intonato dal cantante. Leggi anche: Gazzelle: il nuovo brano è “Destri” Visualizza questo post su Instagram 13 NOVEMBRE +presave in bio+ Un post condiviso da Gazzelle (@Gazzelle ) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:00 PDT Il singolo esce il 13 novembre: dopo i due brani quindi c’è da ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Su Instagram l’annuncio dell’artistaha annunciato l’uscita di un. A meno di un mese dall’uscita di “Destri” l’artista torna con un pezzo dal nome “Scusa”. Da alcuni giorni, i più attenti avevano notato alcuni indizi, come la condivisione, nelle stories, di una base musicale e di un pezzettino inedito intonato dal cantante. Leggi anche:: ilbrano è “Destri” Visualizza questo post su Instagram 13 NOVEMBRE +presave in bio+ Un post condiviso da(@) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:00 PDT Ilesce il 13 novembre: dopo i due brani quindi c’è da ...

