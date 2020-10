La Francia è in ginocchio: lockdown totale! “Altrimenti 400mila morti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il coprifuoco non basta alla Francia e allora Macron decide per il lockdown totale. La curva dei contagi è impazzita. “La seconda ondata sarà più dura e letale della prima». Bastano queste parole, pronunciate dal presidente francese Macron, a raccontare di una situazione drammatica nel Paese così vicino a noi. Ieri i nuovi contagi Covid sono stati più di 36mila (in Italia 24mila) e i decessi 244. Ma la curva dei positivi non accenna a diminuire, anzi. E allora Parigi decide di chiudere tutto: non basta il coprifuoco, ci vuole il vecchio temuto lockdown. Emmanuel Macron ha parlato alla nazione e non ha potuto nascondere la sua forte preoccupazione. Ha delineato scenari impressionanti: “almeno 400.000 morti in più entro qualche mese se non facciamo nulla contro ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il coprifuoco non basta allae allora Macron decide per iltotale. La curva dei contagi è impazzita. “La seconda ondata sarà più dura e letale della prima». Bastano queste parole, pronunciate dal presidente francese Macron, a raccontare di una situazione drammatica nel Paese così vicino a noi. Ieri i nuovi contagi Covid sono stati più di 36mila (in Italia 24mila) e i decessi 244. Ma la curva dei positivi non accenna a diminuire, anzi. E allora Parigi decide di chiudere tutto: non basta il coprifuoco, ci vuole il vecchio temuto. Emmanuel Macron ha parlato alla nazione e non ha potuto nascondere la sua forte preoccupazione. Ha delineato scenari impressionanti: “almeno 400.000 morti in più entro qualche mese se non facciamo nulla contro ...

Roma, 29 ott. (askanews) - 'Il Paese sta attraversando una crisi senza precedenti. È sotto gli occhi di tutti. Una crisi pandemica, sanitaria ...

La Francia torna ufficialmente in lockdown a partire da venerdì fino a Dicembre. "La Francia non potrà mai restare a guardare centinaia di migliaia dei suoi cittadini morire", annuncia il presidente M ...

Roma, 29 ott. (askanews) - 'Il Paese sta attraversando una crisi senza precedenti. È sotto gli occhi di tutti. Una crisi pandemica, sanitaria ...