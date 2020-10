Infortunio Lukaku: il comunicato dell’Inter sulle condizioni del belga (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si ferma Romelu Lukaku: ecco il comunicato dell’Inter sulle condizioni del centravanti belga dopo gli esami Si ferma Romelu Lukaku. Ecco il comunicato dell’Inter sulle condizioni del belga. «Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante belga saranno valutate giorno dopo giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si ferma Romelu: ecco ildell’Interdel centravantidopo gli esami Si ferma Romelu. Ecco ildell’Interdel. «Romelusi è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Ledell’attaccantesaranno valutate giorno dopo giorno». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @RomeluLukaku9 ?? - MarioGiunta : Inter, infortunio muscolare per Lukaku! Salterà la sfida contro il Parma! A rischio anche Real ed Atalanta. Si valu… - Gazzetta_it : #Inter, stop #Lukaku per un risentimento muscolare: salta il #Parma e forse anche il #Real - yoosef910 : RT @Inter: ?? | REPORT Le condizioni di @RomeluLukaku9 ?? - LZ__19 : L' ho visto e non ho detto niente. Con l'infortunio di Lukaku magari questa posizione è piu chiara. Eriksen libero… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Lukaku Inter, che botta: Lukaku salta il Parma e forse anche il Real. Sabato gioca Pinamonti La Gazzetta dello Sport Infortunio Lukaku: il comunicato dell’Inter sulle condizioni del belga

Si ferma Romelu Lukaku. Ecco il comunicato dell’Inter sulle condizioni del belga. «Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito ...

UFFICIALE – Infortunio per Romelu Lukaku: il comunicato dell’Inter

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell’ Inter e per Antonio Conte: Romelu Lukaku ha un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni preoccupano il mondo nerazzurr ...

Si ferma Romelu Lukaku. Ecco il comunicato dell’Inter sulle condizioni del belga. «Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’istituto Humanitas di Rozzano in seguito ...Un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell’ Inter e per Antonio Conte: Romelu Lukaku ha un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni preoccupano il mondo nerazzurr ...