In Belgio i medici lanciano l’allarme e le altre notizie sul virus (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il nuovo premier belga sotto accusa per la gestione caotica, in Brasile il governo Bolsonaro presenta, senza prove, un farmaco miracoloso, l’India supera gli otto milioni di contagi: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il nuovo premier belga sotto accusa per la gestione caotica, in Brasile il governo Bolsonaro presenta, senza prove, un farmaco miracoloso, l’India supera gli otto milioni di contagi: l’attualità sulla pandemia. Leggi

