Gli abiti e gli accessori più desiderati nel 3° trimestre 2020 secondo Lyst (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre l’emergenza sanitaria continua a stravolgere la vita dei consumatori, la moda non si ferma. Lo dimostra il Lyst Index Q3 2020, report trimestrale dei brand e dei prodotti più desiderati. Nel periodo compreso tra luglio e settembre 2020 l’aggregatore di e-commerce ha analizzato il comportamento di oltre 9 milioni di utenti. I marchi di moda più desiderati del 3°trimestre 2020 Al primo posto torna Gucci, nella top 10 dei brand più desiderati del primo trimestre, salendo di due posizioni per la prima volta dal 2° trimestre 2019. Il brand, premiato dalla sfilata “Epilogue” in diretta streaming a luglio (con 35 milioni di visualizzazioni) si è ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre l’emergenza sanitaria continua a stravolgere la vita dei consumatori, la moda non si ferma. Lo dimostra ilIndex Q3, report trimestrale dei brand e dei prodotti più. Nel periodo compreso tra luglio e settembrel’aggregatore di e-commerce ha analizzato il comportamento di oltre 9 milioni di utenti. I marchi di moda piùdel 3°Al primo posto torna Gucci, nella top 10 dei brand piùdel primo, salendo di due posizioni per la prima volta dal 2°2019. Il brand, premiato dalla sfilata “Epilogue” in diretta streaming a luglio (con 35 milioni di visualizzazioni) si è ...

gianu62_ : RT @AmnestyPiemonte: FATTI SENTIRE, ENTRA IN AZIONE CON NOI #IoMiAttivo Dal 25 al 31 ottobre gli attivisti di @AmnestyPiemonte si presentan… - AmnestyPiemonte : FATTI SENTIRE, ENTRA IN AZIONE CON NOI #IoMiAttivo Dal 25 al 31 ottobre gli attivisti di @AmnestyPiemonte si presen… - Blackrunner9 : @Uberbored_80 Sempre in casa e sotto l'appendi abiti per gli ospiti indesiderati?? - GianCrown : RT @sole24ore: Filati di alghe per gli abiti da giorno e da notte di Tabinotabi Venezia - NYyorkerInside : RT @vogue_italia: I 20 film con gli abiti più iconici della storia del cinema. Tra i nostri preferiti quello di Paco Rabanne, decorato con… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli abiti Filati di alghe per gli abiti da giorno e da notte di Tabinotabi Venezia Il Sole 24 ORE La rabbia: "Fognature a cielo aperto nel centro storico"

Gli abitanti, chiedono che si intervenga pertanto al più presto per eliminare questo sconcio e per riportare il senso di decoro che gli stessi si aspettano ormai da tempo. Metti mi piace su Facebook ...

Valle d’Aosta, la regione più contagiata d’Italia. Capo task force: “Altro che sci. Con questi numeri non è da escludere lockdown totale”

L’incidenza di positivi sulla popolazione è arrivata a 575 casi Covid su 100mila abitanti: numeri record anche per i ricoverati ... saremo costretti ad applicare provvedimenti più severi". Gli ...

Gli abitanti, chiedono che si intervenga pertanto al più presto per eliminare questo sconcio e per riportare il senso di decoro che gli stessi si aspettano ormai da tempo. Metti mi piace su Facebook ...L’incidenza di positivi sulla popolazione è arrivata a 575 casi Covid su 100mila abitanti: numeri record anche per i ricoverati ... saremo costretti ad applicare provvedimenti più severi". Gli ...