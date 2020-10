Final Fantasy XVI svela nuovi dettagli sui personaggi e il mondo di gioco attraverso il sito teaser (Di giovedì 29 ottobre 2020) Square Enix ha lanciato un nuovo sito teaser di Final Fantasy 16 che offre nuovi splendidi artwork e dettagli sul mondo del gioco di ruolo. Apprendiamo anche di più sui personaggi, vale a dire il protagonista Clive Rosfield, suo fratello Joshua e Jill Warwick. Il mondo di gioco è conosciuto come Valisthea ed è una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre:"La terra di Valisthea è costellata di Cristalli Madre. Imponenti e luccicanti catene rocciose di cristallo sovrastano i regni circostanti inondandoli di etere. Per generazioni, i popoli di questa terra si sono radunati intorno a queste sorgenti di luce per sfruttarne l'etere e lanciare potenti incantesimi capaci di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Square Enix ha lanciato un nuovodi16 che offresplendidi artwork esuldeldi ruolo. Apprendiamo anche di più sui, vale a dire il protagonista Clive Rosfield, suo fratello Joshua e Jill Warwick. Ildiè conosciuto come Valisthea ed è una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre:"La terra di Valisthea è costellata di Cristalli Madre. Imponenti e luccicanti catene rocciose di cristallo sovrastano i regni circostanti inondandoli di etere. Per generazioni, i popoli di questa terra si sono radunati intorno a queste sorgenti di luce per sfruttarne l'etere e lanciare potenti incantesimi capaci di ...

videogamedeals : Final Fantasy XV Royal Edition (PS4/X1) $10 via Square Enix Store. - videogamedeals : Final Fantasy XII: The Zodiac Age (PS4) $10 via Square Enix Store. - GamerClickit : Final Fantasy XVI, dettagli su mondo e personaggi - Eurogamer_it : Nuovi dettagli su #FFXVI dal nuovo sito teaser. - stayathomo : @cofiboiX Final Fantasy XVI. :D -