Figlie di un Dio minore (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Romagna, a Fognano, il convento delle suore domenicane rischia di chiudere e una realtà importante, con scuole e asilo, di scomparire per una scelta vaticana molto discutibile. È un episodio di cronaca che ben racconta come le gerarchie della Chiesa s'impongano, trascurino, sfruttino e in alcuni casi abusino delle «sorelle». Papa Francesco, però, sembra non voler affrontare queste discriminazioni. Fratelli tutti è il titolo dell'enciclica sociale di Francesco. Già, ma le sorelle? Jorge Mario Bergoglio, elevato dal dominante pensiero progressista, ecologista, mondialista a maestro del politically correct, deve essersi accorto della gaffe. E ha cercato di metterci una toppa. All'Angelus di recente ha annunciato: «Preghiamo affinché, in virtù del battesimo i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Romagna, a Fognano, il convento delle suore domenicane rischia di chiudere e una realtà importante, con scuole e asilo, di scomparire per una scelta vaticana molto discutibile. È un episodio di cronaca che ben racconta come le gerarchie della Chiesa s'impongano, trascurino, sfruttino e in alcuni casi abusino delle «sorelle». Papa Francesco, però, sembra non voler affrontare queste discriminazioni. Fratelli tutti è il titolo dell'enciclica sociale di Francesco. Già, ma le sorelle? Jorge Mario Bergoglio, elevato dal dominante pensiero progressista, ecologista, mondialista a maestro del politically correct, deve essersi accorto della gaffe. E ha cercato di metterci una toppa. All'Angelus di recente ha annunciato: «Preghiamo affinché, in virtù del battesimo i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente ...

panorama_it : Le gerarchie della Chiesa si impongono, trascurano, sfruttano le suore. Papa Francesco, però, sembra non voler affr… - Giovann67519647 : @Pontifex_it Deu7 2 quando il Signore (Yhwh), il tuo Dio (Elohim), li avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfit… - Hanubis81 : @GatineauPatrick @Pontifex_it Parli di me ?ti spiego gli empi cattolici , sono l'evoluzione di quelli come me atei… - ariesmartiana : @FFelline Ma poi cosa significa 'lo dico anche per le mie figlie' ma mettiti vergogna, santo dio. - gabrielanthonyp : RT @FedericoLaSala: #Pinocchio Cittadini-sovrani e cittadine-sovrane, re e regine, figli e figlie di 'Dio', o dei semplici pezzi di legno?!… -

Ultime Notizie dalla rete : Figlie Dio Figlie di un Dio minore Panorama Confcommercio, Patrizia Di Dio nominata vicepresidente nazionale

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo ... rapina aggravata a imprenditore: padre e figlio chiedono rito abbreviato Resta aperto il cimitero comunale a Campobello di Licata Campobello di ...

La preghiera di Francesco per i bambini uccisi in Camerun: “Un atto crudele e insensato”.

“Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi a Cumba, in Camerun. Provo un grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato che ha strappato alla vita tanti picco ...

Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo ... rapina aggravata a imprenditore: padre e figlio chiedono rito abbreviato Resta aperto il cimitero comunale a Campobello di Licata Campobello di ...“Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi a Cumba, in Camerun. Provo un grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato che ha strappato alla vita tanti picco ...