F1, Alfa Romeo e Sauber ancora insieme nel Mondiale 2021: si va verso una conferma di Raikkonen e di Giovinazzi (Di giovedì 29 ottobre 2020) La strada della continuità. L’Alfa Romeo sarà ancora lo sponsor principale della Sauber anche nel Mondiale 2021 di F1. Un annuncio arrivato dalla Casa italiana, che ha rivelato il prolungamento del rapporto di collaborazione iniziato nel 2018. “Le competizioni sportive e le performance rappresentano l’essenza di Alfa Romeo. Il brand è praticamente nato sui circuiti e oggi continuiamo a competere al livello più alto del motorsport. Grazie alla partnership con Sauber, i nostri clienti possono beneficiare di un know-how esclusivo nell’ambito dell’automobilismo sportivo, come dimostrano le nuove Giulia GTA e GTAm, sviluppate con il contributo tecnico di Sauber ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) La strada della continuità. L’saràlo sponsor principale dellaanche neldi F1. Un annuncio arrivato dalla Casa italiana, che ha rivelato il prolungamento del rapporto di collaborazione iniziato nel 2018. “Le competizioni sportive e le performance rappresentano l’essenza di. Il brand è praticamente nato sui circuiti e oggi continuiamo a competere al livello più alto del motorsport. Grazie alla partnership con, i nostri clienti possono beneficiare di un know-how esclusivo nell’ambito dell’automobilismo sportivo, come dimostrano le nuove Giulia GTA e GTAm, sviluppate con il contributo tecnico di...

