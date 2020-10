Dpcm, Conte contro il Trentino: "Bar e ristoranti aperti? Adeguatevi subito" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli Impugnata l'ordinanza del governatore Maurizio Fugatti che prevedeva bar aperti fino alle ore 20 e ristoranti alle 22. "Noi crediamo che la nostra sia un’ordinanza legittima anche perché suffragata da basi solide e scientifiche sotto l'aspetto sanitario" È scontro fra il governo italiano e Trento sul Dpcm. Come riporta il quotidiano L'Adige, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha trasmesso la richiesta di impugnativa per i provvedimenti adottati della Provincia autonoma di Trento. Il medesimo provvedimento - dichiara il ministro in una nota - sarà attivato per tutte le Regioni e le Province autonome che decideranno di aggirare le disposizioni del Dpcm. È in corso di valutazione l’ordinanza della Provincia autonoma di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli Impugnata l'ordinanza del governatore Maurizio Fugatti che prevedeva barfino alle ore 20 ealle 22. "Noi crediamo che la nostra sia un’ordinanza legittima anche perché suffragata da basi solide e scientifiche sotto l'aspetto sanitario" È sfra il governo italiano e Trento sul. Come riporta il quotidiano L'Adige, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha trasmesso la richiesta di impugnativa per i provvedimenti adottati della Provincia autonoma di Trento. Il medesimo provvedimento - dichiara il ministro in una nota - sarà attivato per tutte le Regioni e le Province autonome che decideranno di aggirare le disposizioni del. È in corso di valutazione l’ordinanza della Provincia autonoma di ...

matteosalvinimi : ???? I TG PARLANO SOLO DI POCHI VIOLENTI FIGLI DI PAPÀ, MA *QUESTA* È LA REALTÀ! FACCIAMO GIRARE OVUNQUE. Commovent… - VittorioSgarbi : Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan, i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante… - Agenzia_Ansa : 'Il #governo ha riscontrato una oggettiva criticità sui #traporti. Si valuta l'incremento del numero di corse dur… - Biofafafa : RT @bobogiac: Certo sentire in aula su informativa Conte i 5 stelle che invitano a non soffiare sulla rabbia della gente e la Lega che crit… - pippopapi : RT @bobogiac: Certo sentire in aula su informativa Conte i 5 stelle che invitano a non soffiare sulla rabbia della gente e la Lega che crit… -