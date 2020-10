Da domani c’è una Regione che non va più a scuola: “non doveva riaprire” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Iniziano a chiudere anche le scuole dopo l’impennata di contagi da coronavirus degli ultimi giorni. Altri potrebbero farlo prossimamente. I contagi da coronavirus aumentano ancora (Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al virus sfiorano quota 25mila (24.991) e allora oltre alle misure già adottate dal Governo, ci sono regioni che prendono da sole decisioni drastiche. Azzolina non sarà d’accordo ma Emiliano ha firmato. La scuola era stata il modello della rinascita dopo la prima ondata di Covid. La ministra dell’Istruzione e lo stesso premier Conte avevano detto che “la scuola doveva riaprire assolutamete”. Ma proprio per questa fretta di ricominciare, secondo il governatore della Puglia, è scoppiata la seconda ondata. E così è stato deciso: la ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Iniziano a chiudere anche le scuole dopo l’impennata di contagi da coronavirus degli ultimi giorni. Altri potrebbero farlo prossimamente. I contagi da coronavirus aumentano ancora (Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al virus sfiorano quota 25mila (24.991) e allora oltre alle misure già adottate dal Governo, ci sono regioni che prendono da sole decisioni drastiche. Azzolina non sarà d’accordo ma Emiliano ha firmato. Laera stata il modello della rinascita dopo la prima ondata di Covid. La ministra dell’Istruzione e lo stesso premier Conte avevano detto che “lariaprire assolutamete”. Ma proprio per questa fretta di ricominciare, secondo il governatore della Puglia, è scoppiata la seconda ondata. E così è stato deciso: la ...

alexbarbera : La prima cosa saltata è la didattica in presenza per gli studenti delle superiori, molti dei quali non sanno che ac… - chedisagio : Queste sono le prime due pagine del @CorriereTorino di domani. Ovvio che quando c'è guerriglia in centro si prenda… - juventusfc : ??? Eye on @HellasVeronaFC ??? Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari di domani ??… - UnTemaAlGiorno : RT @AleAlle89: #quandoLeCose Vorrei fare un tweet carino ma in questo momento c'è solo sonno e caos nella mia mente. Quindi buonanotte a t… - elela319 : Mentre lotto a dentro stretti nascondendo l’ammezza dentro a una bugia. Tu portami via se c’è un muro troppo alto… -

Ultime Notizie dalla rete : domani c’è Lectis (proteine ​​leganti i carboidrati) Segmentazione del mercato e analisi in base a tendenze recenti, sviluppo e crescita per regioni fino al 2030 Genova Gay