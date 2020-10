Covid, Italia proiettata verso lo scenario 4. Cts: “Lockdown opzione realistica” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Preoccupa la diffusione del Covid in Italia, arrivato oggi a quasi 27mila casi, registrando un’impenna notevole nelle ultime settimane. I numeri del contagio hanno spinto ad adottare misure di contenimento relative alla chiusura di alcune attività commerciali e di intrattenimento, contenute nell’ultimo Dpcm. Regole più stringenti, come il coprifuoco, sono inoltre state introdotte in alcune Regioni particolarmente a rischio, mentre l’ipotesi di un lockdown è stato ventilato per città con situazioni critiche, come Napoli e Milano. Nonostante il premier Giuseppe Conte abbia dichiarato che in Italia ci si trovi al momento allo scenario 3 dei vari prospettati dal Ministero della Salute, il report settimanale dell’Iss vedrebbe un aumento dell’indice di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Preoccupa la diffusione delin, arrivato oggi a quasi 27mila casi, registrando un’impenna notevole nelle ultime settimane. I numeri del contagio hanno spinto ad adottare misure di contenimento relative alla chiusura di alcune attività commerciali e di intrattenimento, contenute nell’ultimo Dpcm. Regole più stringenti, come il coprifuoco, sono inoltre state introdotte in alcune Regioni particolarmente a rischio, mentre l’ipotesi di un lockdown è stato ventilato per città con situazioni critiche, come Napoli e Milano. Nonostante il premier Giuseppe Conte abbia dichiarato che inci si trovi al momento allo3 dei vari prospettati dal Ministero della Salute, il report settimanale dell’Iss vedrebbe un aumento dell’indice di ...

LegaSalvini : ?? IN ITALIA RECORD DI SBARCHI NONOSTANTE IL COVID, #ZOFFILI: 'IL GOVERNO INCORAGGIA LE PARTENZE' Secondo i dati de… - ItaliaViva : Conte impari ad ascoltare e l’Italia batterà il Covid. Parla @TeresaBellanova - Agenzia_Ansa : #Covid, #Brusaferro: ' L'età media dei contagiati è 40 anni ' 'L'epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'It… - cronaca_news : Covid, la lettera di 10 studiosi: 'Serve operazione verità sugli errori dell'Italia per evitare terza ondata'… - fragiunta93 : Ma voi vi ricordate quando si pensava che ne saremmo usciti migliori? #COVID #andratuttobene #lockdown #Italia -