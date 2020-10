Covid | Conte il 4 11 in aula con votazioni

VincenzoDeLuca : ??COVID-19, la lettera che ho inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Leggi il testo ??… - Agenzia_Ansa : La provocazione di Sgarbi: una tavolata contro il #dpcm. Scrive su facebook: 'Qui i decreti di Conte non hanno alcu… - Linkiesta : Il governo è malato di negazionismo. Quello tutto politicista di chi si rifiuta di ammettere gli errori. Innalzan… - weenjoy113 : #COVID, #Sgarbi senza #mascherina: di nuovo espulso dall'Aula e portato via di peso - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: 'Teatri chiusi, ma galere aperte'. #Salvini denuncia l'ultima 'follia' del governo-#Conte: 'Con la scusa del #Covid 5m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte

ELIANA BRIZIO - Egregio Signor Presidente Giuseppe Conte, Le scrivo per diverse ragioni, e senza girare intorno alle questioni. Sono stata paziente, in ascolto per tutto questo tempo e non ho mai fatt ...Covid-19, focolaio nella Rsa di Volturara Irpina, ci sono 70 infetti: il sindaco illustra la situazione La situazione è difficile in tutto il Paese, con l\'aumento ?