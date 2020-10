Coronavirus | l’inquietante certezza dell’esperto | “Un anziano su due morirà”

Leggi su chenews

Il dottor Giuseppe Remuzzi invita gli anziani a fare attenzione, perché soprattutto per gli over-70 il Covid è molto pericoloso. Fonte foto: (Getty Images)Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, Giuseppe Remuzzi, è stato intervistato oggi da Radio 1, all'interno del programma, Radio anch'io. Il medico, non ha usato mezzi termini quando si è trattato di parlare della pericolosità del Covid-19 sugli anziani. "È importante che le persone con più di 70 anni sappiano che, se si ammalano, dovessero arrivare in rianimazione, uno su due morirà. Questa è l'informazione importante che dobbiamo dare". Così Remuzzi ha preferito non usare la mano morbida, pur di allarmare le persone più a rischio.