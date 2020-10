Chiudere Tutte Le Scuole | L’Ultima Spiaggia di Conte per Evitare Lockdown Totale

Leggi su youreduaction

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In molti si chiedono se ilapplicato in alcuni paesi europei arriverà anche in Italia. Per ora il pericolo sembra scongiurato. La chiusurainfatti arriverebbe solo se la situazione diventasse talmente grave da dover richiedere 2500 posti in terapia intensiva. Per il momento ci vorranno quindici giorni per vedere se le misure prese …