Chi era Vincent, il sacrestano ucciso a Nizza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un uomo sempre sorridente, un uomo di fede, ricordato con affetto da tutti i parrocchiani: 'Amava la chiesa dove lavorava'

Chi era Vincent, il sacrestano ucciso a Nizza

Era un sacrestano di 54 anni, Vincent Loquès, una delle tre vittime dell'attentato nella basilica di Notre Dame a Nizza, di cui era sacrestano. La sua morte ha sconvolto i parrocchiani che lo ...

Era un sacrestano di 54 anni, Vincent Loquès, una delle tre vittime dell'attentato nella basilica di Notre Dame a Nizza, di cui era sacrestano. La sua morte ha sconvolto i parrocchiani che lo ...