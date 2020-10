Auspico che non si arrivi al lockdown (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per l'ex premier "meglio un lockdown spiegato bene". Il professor Galli incalza: probabilmente andremo incontro a decisioni come in Francia Renzi: il Dpcm aumenta il numero dei disoccupati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) Per l'ex premier "meglio unspiegato bene". Il professor Galli incalza: probabilmente andremo incontro a decisioni come in Francia Renzi: il Dpcm aumenta il numero dei disoccupati su Notizie.it.

ilariomaiolo : @franciungaro @LDRaimondo @viciocort @gdt62 @RoccisanoF @fedraeffe @paoloigna1 @androm @AldoAgostinelli Sono d'acco… - WetterRenato : @rex_M_AG @marco_fifi @Ruffino_Lorenzo Che infatti non vengono versate a Roma, come devono fare la maggior parte de… - EleLe08 : @SuperKiaviK È ciò che a volte auspico, se ti fa male un braccio che hai sbattuto, poi se ti cade un televisore su… - Luigi_Tarzia : Il Mattino evidenzia la seduta molto partecipata della commissione 6^ dove ho presentato la mozione sulla “dispa… - Corrado0M : È ciò che auspico per il nostro Paese. Se potessimo cominciare almeno in questa situazione ad essere uniti... -

Ultime Notizie dalla rete : Auspico che Ricorso delle Marche al Tar contro il Dpcm, l'assessore alla piazza che protesta: «Ci... Corriere Adriatico Renzi: il Dpcm aumenta il numero dei disoccupati

Per l'ex premier "meglio un lockdown spiegato bene". Il professor Galli incalza: probabilmente andremo incontro a decisioni come in Francia ...

RENZI: DPCM SBAGLIATO

Il dpcm “è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma sulle ansie di alcuni ministri preoccupati. È un decreto che non riduce il numero dei contagiati, ma aumenta il numero dei d ...

Per l'ex premier "meglio un lockdown spiegato bene". Il professor Galli incalza: probabilmente andremo incontro a decisioni come in Francia ...Il dpcm “è tecnicamente sbagliato perché non poggia su dati scientifici, ma sulle ansie di alcuni ministri preoccupati. È un decreto che non riduce il numero dei contagiati, ma aumenta il numero dei d ...